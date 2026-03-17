<p><strong>Die Gemeinde Kaltern wurde im Rahmen eines feierlichen Festaktes als KlimaGemeinde SILVER ausgezeichnet. Mit dieser Zertifizierung wird das kontinuierliche und umfassende Engagement der Gemeinde im Klima- und Energiebereich gewürdigt. <\/strong><\/p><p>Besonders hervorgehoben wurde bei der Überreichung, dass die Gemeinde neben dem Kalterer Klimaplan auch über einen eigenen Aktionsplan für Maßnahmen rund um die KlimaGemeinde Kaltern verfügt und damit eine umfassende Klima- und Nachhaltigkeitsstrategie verfolgt. Als konkrete Beispiele wurden unter anderem die schrittweise Umstellung der öffentlichen Beleuchtung auf LED sowie der Umbau der Mittelschule Kaltern zu einem KlimaHaus genannt. <\/p><p>Bürgermeister Christoph Pillon betonte in diesem Zusammenhang, dass zur Erreichung der Klimaziele viele Akteure zusammenarbeiten müssen. Auch der Tourismusverein habe sich auf diesen Weg begeben und im vergangenen Jahr eine Nachhaltigkeitszertifizierung erhalten. Gleichzeitig unterstrich der Bürgermeister die Bedeutung der Sensibilisierung: Die Bevölkerung könne durch viele kleine Initiativen und Maßnahmen auf diesem Weg begleitet werden, weshalb eine kontinuierliche Bewusstseinsarbeit besonders wichtig sei. <\/p><p>Neben der Gemeinde Kaltern erhielten sieben weitere Südtiroler Gemeinden die Zertifizierung als KlimaGemeinde SILVER. Insgesamt gibt es in Südtirol nun 29 Gemeinden mit einer KlimaGemeinde-Auszeichnung, drei weitere Gemeinden befinden sich derzeit auf dem Weg zur KlimaGemeinde. <\/p><p>Mit der Auszeichnung als KlimaGemeinde SILVER sieht sich die Gemeinde Kaltern in ihrem eingeschlagenen Weg bestärkt und wird auch künftig konsequent an einer nachhaltigen und klimafreundlichen Entwicklung arbeiten. <\/p><p><br><\/p><p>Der Referent für Umwelt und Energieteamleiter<\/p><p>Stefan Vorhauser<\/p><p><br><\/p><p>Der Bürgermeister<\/p><p>Christoph Pillon <\/p><p><br><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.kaltern.eu\/system\/web\/news.aspx?menuonr=219368616&detailonr=225790071-546">zum Artikel der Gemeinde<\/a>