<p><strong>Am Montag, 26. Oktober 2026, um 19.00 Uhr befasst sich der Gemeinderat von Kaltern mit dem Entwurf des neuen Gemeindeentwicklungsprogramms für Raum und Landschaft.<\/strong><\/p><p>Vorgesehen ist, das Verfahren zur Genehmigung des Gemeindeentwicklungsprogramms einzuleiten und den vorliegenden Entwurf zu genehmigen. Dieser umfasst insgesamt 85 Dokumente und gliedert sich in die Bereiche Analyse, Programm, Partizipation und Zusammenarbeit.<\/p><p>Gleichzeitig soll das Verfahren zur strategischen Umweltprüfung (SUP) eingeleitet werden.<\/p><p>Nach der vorgesehenen Beschlussfassung werden der Entwurf des Gemeindeentwicklungsprogramms und die dazugehörigen Unterlagen für 60 aufeinanderfolgende Tage veröffentlicht und der Öffentlichkeit zur Einsicht bereitgestellt.<\/p><p>Während dieser Frist können Bürgerinnen und Bürger sowie alle Interessierten bei der Gemeinde schriftliche Stellungnahmen und Anmerkungen einreichen und zusätzliche Erkenntnisse oder Bewertungen vorbringen.<\/p><p>Die Sitzung des Gemeinderates ist öffentlich und kann online unter <a data-fr-linked="true" href="\/\/www.kaltern.eu\/livestream">www.kaltern.eu\/livestream<\/a> mitverfolgt werden.<\/p><p>Christoph Pillon<br>Bürgermeister<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.kaltern.eu\/system\/web\/news.aspx?menuonr=219368616&detailonr=225830655-546">zum Artikel der Gemeinde<\/a>