<p data-start="0" data-end="352"><strong>Heute, Montag, 20. Oktober 2025, tagt der Gemeinderat von Kaltern ab 19:00 Uhr im Rathaus.<br data-start="158" data-end="161">Zum ersten Mal wird die Sitzung live übertragen – alle Interessierten können bequem von zu Hause aus mitverfolgen: <\/strong><a data-start="289" data-end="350" rel="noopener" target="_new" href="http:\/\/www.kaltern.eu\/livestream"><strong>www.kaltern.eu\/livestream<\/strong><\/a><\/p><p data-start="354" data-end="576"><br><\/p><p>Tagesordnung der Sitzung des Gemeinderates<\/p><p><br><\/p><p>1. Genehmigung der Niederschrift über die Sitzung vom 29.09.2025<\/p><p>2. Anfrage (Prot. Nr. 0047208\/25) der Gemeinderatsmitglieder Marlene Pernstich und Walter Weissensteiner von der Dorfliste Kaltern Caldaro betreffend "Nutzung von öffentlichen Räumlichkeiten durch Organisationen"<\/p><p>3. Interpellation (Prot. Nr. 0044162\/25) der Gemeinderatsmitglieder Dietmar Zwerger und Walter Bernard vom Bündnis Kaltern betreffend "Freier Zugang zum Kalterer See"<\/p><p>4. Interpellation (Prot. Nr. 0045501\/25) der Gemeinderatsmitglieder Karin Tanzer, Werner Atz, Christian Mayr und Helmuth Sinn von der Liste Kaltern Gemeinsam Insieme betreffend "Umgang mit Bärensichtungen aus der Bevölkerung und Vorkehrungen zur Sicherheit der Bevölkerung"<\/p><p>5. Interpellation (Prot. Nr. 0047208\/25) der Gemeinderatsmitglieder Marlene Pernstich und Walter Weissensteiner von der Dorfliste Kaltern Caldaro betreffend "Gewährung von Beiträgen an Vereine und Organisationen - 2. Interpellation"<\/p><p>6. Interpellation (Prot. Nr. 0047209\/25) der Gemeinderatsmitglieder Karin Tanzer von der Liste Kaltern Gemeinsam Insieme und Marlene Pernstich von der Dorfliste Kaltern Caldaro betreffend "Speicherbecken im Wald – Klarheit und Transparenz"<\/p><p>7. 5. Abänderung des einheitlichen Strategiedokumentes (ESD) für die Haushaltsjahre 2025 - 2027<\/p><p>8. 27. Abänderung des Haushaltsvoranschlages für die Jahre 2025 – 2027 (6. GR)<\/p><p>9. Abänderung des Personalstellenplanes<\/p><p><br><\/p><p>- Mitteilungen des Bürgermeisters Christoph Pillon<\/p><p>- Allfälliges<\/p><p data-start="578" data-end="714"><br data-start="650" data-end="653"><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.kaltern.eu\/system\/web\/news.aspx?menuonr=219368616&detailonr=225769826-546">zum Artikel der Gemeinde<\/a>