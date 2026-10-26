<p data-start="0" data-end="352"><strong>Heute, Montag, 26. Oktober 2026, tagt der Gemeinderat von Kaltern ab 19:00 Uhr im Rathaus.<br data-start="158" data-end="161">Die Sitzung wird live übertragen – alle Interessierten können bequem von zu Hause aus mitverfolgen:<\/strong><\/p><p data-start="0" data-end="352"><br><\/p><p data-start="0" data-end="352"><a data-start="289" data-end="350" rel="noopener" target="_new" href="http:\/\/www.kaltern.eu\/livestream"><strong>www.kaltern.eu\/livestream<\/strong><\/a><\/p><p data-start="354" data-end="576"><br><\/p><p>Tagesordnung der Sitzung des Gemeinderates<\/p><p><br><\/p><section><p>1.Genehmigung der Niederschrift über die Sitzung vom 15.10.2026<\/p><p>2.Beschlussantrag (Prot. Nr. 0049053\/26) der Gemeindereferenten der SVP, Lukas Luggin und Stefan Vorhauser sowie der Gemeinderäte der SVP Anton Anderlan, Siegfried Rinner und Daniel Moser betreffend "Prüfung des Einsatzes von Photovoltaik bei öffentlichen Bauten der Gemeinde Kaltern"<\/p><p>3.Genehmigung des Entwurfes des Gemeindeentwicklungsprogramms für Raum und Landschaft - Einleitung des Verfahrens gemäß Artikel 53 des Landesgesetzes vom 10. Juli 2018, Nr. 9 (Raum und Landschaft)<\/p><p>4.Genehmigung des Durchführungsplanes im landwirtschaftlichen Grün auf den Bp.en 2035 und 2209, K.G. Kaltern - 2. MASSNAHME<\/p><p>5.Genehmigung des konsolidierten Haushaltes 2025 der Gemeinde Kaltern<\/p><p>6.5. Abänderung des einheitlichen Strategiedokumentes (ESD) für die Haushaltsjahre 2026 – 2028<\/p><p>7.31. Abänderung des Haushaltsvoranschlages für die Jahre 2026 – 2028 (5. GR)<\/p><p><br><\/p><p>- Mitteilungen des Bürgermeisters Christoph Pillon<\/p><p>- Allfälliges<\/p><\/section><section><br><\/section><p><br><\/p><p data-start="578" data-end="714"><br data-start="650" data-end="653"><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.kaltern.eu\/system\/web\/news.aspx?menuonr=219368616&detailonr=225769826-546">zum Artikel der Gemeinde<\/a>