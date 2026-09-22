<p>In den kommenden Wochen startet die neue Informationsreihe „Gesund leben – Gemeinsam vorbeugen“, organisiert vom Sprengelrat Überetsch in Zusammenarbeit mit den Gemeinden Andrian, Eppan, Kaltern, Nals und Terlan, der Bezirksgemeinschaft Überetsch Unterland, dem Gesundheitssprengel Überetsch, den Seniorenwohnheimen Terlan und Kaltern, dem Wohn- und Pflegeheim St. Pauls, dem Weißen Kreuz, der AEB – Aktive Eltern von Menschen mit Behinderung, dem Forum Prävention sowie mehreren Fachpersonen aus dem Gesundheitsbereich.<\/p><p>Ziel der Initiative ist es, der Bevölkerung praktisches Wissen und nützliche Informationen für den Alltag zu vermitteln – von der Vorsorge im Kindesalter über die Unterstützung älterer Menschen und pflegender Angehöriger bis hin zur psychischen Gesundheit.<\/p><p>Der Sprengelrat Überetsch ist seit Februar 2026 in neuer Zusammensetzung aktiv: Er vernetzt Gemeinden, Einrichtungen, Vereine und weitere Organisationen im Einzugsgebiet, koordiniert gemeinsame Initiativen, informiert und sensibilisiert die Bevölkerung und kann gemeindeübergreifende Projekte mitfinanzieren. In der ersten Sitzung am 26. Februar wurde Kathrin Florian, Gemeindereferentin von Kaltern, einstimmig zur Vorsitzenden gewählt, Mattia Filippin, Gemeindereferent von Terlan, zu ihrem Stellvertreter. Als kooptierte Mitglieder wurden Georg Profanter und Angelika Ebner Kollmann aufgenommen, sodass alle Gemeinden des Einzugsgebietes vertreten sind. Der Sprengelrat hat sich seit Februar bereits viermal getroffen, Projekte geprüft und bei positiver Bewertung teilfinanziert – die vorliegende Informationsreihe ist eine seiner ersten eigenen Initiativen.<\/p><p>Das Programm umfasst insgesamt 14 kostenlose Termine zu sieben Themenbereichen, verteilt auf Oktober bis Dezember in den fünf Gemeinden des Einzugsgebiets:<\/p><div class="clearfix"><br><\/div><div class="risAccordion"><div class="risAccordionItem risAccordionActiveSet"><div class="risAccordionHeader"><p>Kindernotfälle – sicher handeln im Ernstfall (dt.\/it.)<\/p><\/div><div class="risAccordionBody"><p>Fachpersonal des Weißen Kreuzes vermittelt Eltern von Kindern zwischen 0 und 7 Jahren praktisches Wissen für den Ernstfall: die Befreiung der Atemwege bei Säuglingen und Kleinkindern, Herz-Lungen-Wiederbelebung sowie den Umgang mit den häufigsten Notfällen im Kindesalter.<\/p><ul><li>Donnerstag, 1. Oktober, 19–22 Uhr – Mediathek OTTO, Terlan<\/li><li>Donnerstag, 8. Oktober, 19–22 Uhr – Sparkassengalerie, Kaltern<\/li><li>Donnerstag, 15. Oktober, 19–22 Uhr – Tannerhof, Girlan<\/li><li>Donnerstag, 22. Oktober, 19–22 Uhr – Haus der Vereine, Nals<\/li><li>Dienstag, 10. November, 19–22 Uhr – Mehrzwecksaal, Andrian<\/li><\/ul><\/div><\/div><div class="risAccordionItem"><div class="risAccordionHeader"><p>Sicher unterwegs – Stürze vermeiden (dt.)<\/p><\/div><div class="risAccordionBody"><p>Dr.in Doris Gatterer, Hausärztin und Präsidentin der Südtiroler Gesellschaft für Allgemeinmedizin, gibt praxisnahe Tipps zur Sturzprävention und zeigt, wie man nach einem Sturz möglichst sicher wieder aufstehen kann.<\/p><ul><li>Dienstag, 6. Oktober, 19 Uhr – Seniorenwohnheim, Terlan<\/li><li>Dienstag, 13. Oktober, 19 Uhr – Seniorenwohnheim, Kaltern<\/li><\/ul><\/div><\/div><div class="risAccordionItem"><div class="risAccordionHeader"><p>Autismus – „Grüße vom Mars" (dt.)<\/p><\/div><div class="risAccordionBody"><p>Filmvorführung mit anschließender Diskussionsrunde, kuratiert von Carolina Eheim, Fachbereich Autismus der Bezirksgemeinschaft Überetsch-Unterland.<\/p><ul><li>Donnerstag, 15. Oktober, 19 Uhr – Kino des Filmtreffs, Kaltern<\/li><\/ul><\/div><\/div><div class="risAccordionItem"><div class="risAccordionHeader"><p>Das 1x1 der ausgewogenen Ernährung (dt.\/it.)<\/p><\/div><div class="risAccordionBody"><div><p>Dott.ssa Mag. Anna Weger, Ernährungstherapeutin, vermittelt die wichtigsten Bausteine gesunder Ernährung sowie praktische Tipps für Einkauf und Speiseplanung.<\/p><ul><li>Donnerstag, 12. November, 19.30–21.30 Uhr – Bibliothek, Kaltern<\/li><li>Mittwoch, 18. November, 19.30–21.30 Uhr – Mehrzwecksaal, Andrian<\/li><\/ul><\/div><\/div><\/div><div class="risAccordionItem"><div class="risAccordionHeader"><p>Erste Hilfe für die Psyche (dt.)<\/p><\/div><div class="risAccordionBody"><p>Gudrun Brugger und Melanie Kücking vom Forum Prävention erklären, wie man Warnsignale psychischer Krisen früh erkennt und richtig reagiert.<\/p><ul><li>Dienstag, 17. November, 19.30 Uhr – Sparkassengalerie, Kaltern<\/li><\/ul><\/div><\/div><div class="risAccordionItem"><div class="risAccordionHeader"><p>Pflege zu Hause – gut unterstützt (dt.\/it.)<\/p><\/div><div class="risAccordionBody"><p>Alexandra Boccato und Christine Linger vom Ambulanten Betreuungsdienst des Sozialsprengels Überetsch informieren über Unterstützungsangebote für pflegende Angehörige.<\/p><ul><li>Donnerstag, 19. November, 19 Uhr – Haus der Vereine, Nals<\/li><li>Donnerstag, 26. November, 19 Uhr – Lanserhaus, Eppan<\/li><\/ul><\/div><\/div><div class="risAccordionItem"><div class="risAccordionHeader"><p>„Lichter im Chaos" mit Podiumsdiskussion (dt.)<\/p><\/div><div class="risAccordionBody"><div><p>Alexandra Boccato und Christine Linger vom Ambulanten Betreuungsdienst des Sozialsprengels Überetsch informieren über Unterstützungsangebote für pflegende Angehörige.<\/p><ul><li>Donnerstag, 19. November, 19 Uhr – Haus der Vereine, Nals<\/li><li>Donnerstag, 26. November, 19 Uhr – Lanserhaus, Eppan<\/li><\/ul><\/div><\/div><\/div><\/div><p><br><\/p><p>Alle Veranstaltungen sind kostenlos zugänglich.<\/p><p><br><\/p><p><a href="https:\/\/www.kaltern.eu\/system\/web\/datei.aspx?detailonr=225825503-546&sprache=1" data-detailonr="225825503">Flyer<\/a><\/p><p><br><\/p><section><br><\/section><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.kaltern.eu\/system\/web\/news.aspx?menuonr=219368616&detailonr=225825498-546">zum Artikel der Gemeinde<\/a>