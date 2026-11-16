<p><strong>Mehr als 230 Personen beteiligten sich am Samstag, 14. November 2026, an einer groß angelegten Zivilschutzübung in Kaltern. Sechs unterschiedliche Schadensereignisse stellten die Einsatzkräfte vor vielfältige Aufgaben.<\/strong><\/p><p>Aufgrund der angenommenen Ereignisse wurde die Gemeindeleitstelle unter dem Vorsitz von Bürgermeister Christoph Pillon im Gerätehaus der Feuerwehr Kaltern\/Markt eingerichtet. Um 13 Uhr wurden die beteiligten Einsatzorganisationen alarmiert und von dort zu den jeweiligen Einsatzorten geschickt. Zusätzlich bearbeitete die Leitstelle kleinere fiktive Einsätze. Die Feuerwehren arbeiteten die Szenarien nach ihrer Dringlichkeit ab.<\/p><p>In St. Nikolaus wurde ein Waldbrand in der Zone Tumorwiesen angenommen. Ein von der Forstbehörde angeforderter Löschhubschrauber unterstützte die Brandbekämpfung. Die Feuerwehren sorgten für die Löschwasserversorgung und übernahmen die Löscharbeiten. Bei der Firma Niederbacher in der Handwerkerzone Unterplanitzing galt es, einen Gebäudebrand zu löschen und Personen zu retten. Dabei kamen Drehleiter und Atemschutzträger zum Einsatz.<\/p><p>Eine Suchaktion in der Zone Klughammer führte zur Suche nach einer vermissten Person im Wasser. Die angeforderten Taucher fanden die Person schließlich unter Wasser. Auf der Mendelstraße im Bereich Gand\/Oberplanitzing wurde ein Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten nachgestellt. Hydraulische Bergegeräte kamen zur Befreiung zum Einsatz. Die Bergrettung übernahm Aufgaben bei der Bergung und Sicherung im unwegsamen Gelände und fand eine weitere gesuchte Person. Die Feuerwehr Leifers barg das Fahrzeug mit ihrem Kran.<\/p><p>Weitere Szenarien waren die Befreiung mehrerer unter einer Mure verschütteter Personen in der Kellereistraße und die Rettung einer Person unter einem Bagger in der Schottergrube St. Anton.<\/p><p>Beteiligt waren alle acht Kalterer Feuerwehren sowie Kräfte aus Leifers, St. Michael\/Eppan, Bozen und Tramin, die Tauchergruppe, das Weiße Kreuz, die Bergrettung, die Carabinieri und die Forstbehörde. Hinzu kamen Gemeindevertreter, Bauhof und Gemeindetechniker, freiwillige Verletztendarsteller sowie Fotoamateure und Dorfchronist.<\/p><p>Gegen 15.15 Uhr waren die Übungen erfolgreich beendet. Nach einer Abschlusssitzung folgte die Endaufstellung im Kellereigelände. Bürgermeister Christoph Pillon dankte ausdrücklich allen Beteiligten für die Vorbereitung und Durchführung der Übung. Anschließend sorgte der Betreuungszug des Zivilschutzes für die Verpflegung.<\/p><p><br><\/p><p><br><\/p><p><img src="https:\/\/www.kaltern.eu\/system\/web\/getImage.ashx?fileid=1572567&mode=T&width=640&height=480&t=1794837732" class="fr-fil fr-dib width66" alt="(c) Walter Rossi" title="(c) Walter Rossi"><\/p><p>(c) Walter Rossi<\/p><p><br><\/p><p><img src="https:\/\/www.kaltern.eu\/system\/web\/getImage.ashx?fileid=1572568&mode=T&width=640&height=480&t=1794837755" class="fr-fil fr-dib width66" alt="(c) Edeltraud Andergassen" title="(c) Edeltraud Andergassen"><\/p><p>(c) Edeltraud Andergassen<\/p><p><br><\/p><p><img src="https:\/\/www.kaltern.eu\/system\/web\/getImage.ashx?fileid=1572569&mode=T&width=640&height=480&t=1794837782" class="fr-fil fr-dib width66" alt="(c) Helmuth Pliger" title="(c) Helmuth Pliger"><\/p><p>(c) Helmuth Pliger<\/p><p><br><\/p><p><img src="https:\/\/www.kaltern.eu\/system\/web\/getImage.ashx?fileid=1572570&mode=T&width=640&height=480&t=1794838002" class="fr-fil fr-dib width66" alt="(c) Marco Feller" title="(c) Marco Feller"><\/p><p>(c) Marco Feller<\/p><p><br><\/p><p><img src="https:\/\/www.kaltern.eu\/system\/web\/getImage.ashx?fileid=1572571&mode=T&width=640&height=480&t=1794838130" class="fr-fil fr-dib width66" alt="(c) Nora Sölva" title="(c) Nora Sölva"><\/p><p>(c) Nora Sölva<\/p><p><br><\/p><p><img src="https:\/\/www.kaltern.eu\/system\/web\/getImage.ashx?fileid=1572572&mode=T&width=640&height=480&t=1794838205" class="fr-fil fr-dib width66" alt="Zivilschutzübung" title="Zivilschutzübung"><\/p><p><br><\/p><p><img src="https:\/\/www.kaltern.eu\/system\/web\/getImage.ashx?fileid=1572573&mode=T&width=640&height=480&t=1794838212" class="fr-fil fr-dib width66" alt="Zivilschutzübung" title="Zivilschutzübung"><\/p><p><br><\/p><p><img src="https:\/\/www.kaltern.eu\/system\/web\/getImage.ashx?fileid=1572574&mode=T&width=640&height=480&t=1794838221" class="fr-fil fr-dib width66" alt="Zivilschutzübung" title="Zivilschutzübung"><\/p><p><br><\/p><p><img src="https:\/\/www.kaltern.eu\/system\/web\/getImage.ashx?fileid=1572576&mode=T&width=640&height=480&t=1794838240" class="fr-fil fr-dib width66" alt="Zivilschutzübung" title="Zivilschutzübung"><\/p><p><img src="https:\/\/www.kaltern.eu\/system\/web\/getImage.ashx?fileid=1572575&mode=T&width=640&height=480&t=1794838237" class="fr-fil fr-dib width66" alt="Zivilschutzübung" title="Zivilschutzübung"><\/p><p><br><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.kaltern.eu\/system\/web\/news.aspx?menuonr=219368616&detailonr=225833905-546">zum Artikel der Gemeinde<\/a>