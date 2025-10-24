<p><strong>Liebe Kaltererinnen und Kalterer,<\/strong><\/p><p><strong>wenn wir über die Zukunft unseres Dorfes sprechen, dann geht es nicht nur um Straßen, Gebäude oder Pläne auf Papier – es geht vor allem um die Menschen, die hier leben. Und im nächsten Schritt ganz besonders um jene, die diese Zukunft am längsten mitgestalten werden: unsere Jugendlichen.<\/strong><\/p><p>Im Rahmen des Gemeindeentwicklungskonzeptes laden wir deshalb am <strong>Montag, den 3. November 2025, um 17.30 Uhr,<\/strong> zur „Zukunftswerkstatt Kaltern 2040“ ins Jugend- und Kulturzentrum KUBA ein. Gemeinsam wollen wir darüber sprechen, wie das Kaltern von morgen aussehen soll – und wie wir die Sichtweisen, Wünsche und Ideen der jungen Generation in die Planung einfließen lassen können.<\/p><p>Mir ist wichtig, dass diese Zukunftswerkstatt kein Vortrag, sondern eine echte Diskussion wird. Eine Debatte, in der die besten Ideen gewinnen sollen. Es soll ein offener Raum sein, in dem junge Menschen sagen können, was sie sich wünschen: Wie wollen wir wohnen? Wie soll sich unser Dorf entwickeln? Was braucht es, damit Kaltern auch in 15 Jahren lebenswert bleibt?<\/p><p>Ich bin überzeugt: Lebensqualität entsteht dort, wo Menschen miteinander reden, zuhören und gemeinsam neue Wege finden. Genau das möchten wir an diesem Abend anstoßen. Es geht nicht darum, fertige Konzepte zu präsentieren, sondern darum, mit offenen Ohren und offenem Geist zuzuhören – und vielleicht auch Dinge neu zu denken. Oft sind es gerade die jungen Stimmen, die uns auf Ideen bringen, die wir Älteren so gar nicht im Blick haben.<\/p><p>Ich lade daher alle Jugendlichen ein: Kommt vorbei, redet mit, bringt euch ein. Es geht um nichts weniger als unsere Heimatgemeinde. Jede Idee zählt – und wer sich beteiligt, hilft mit, Kaltern Schritt für Schritt fit zu machen. Fit für die Zukunft.<\/p><p>Mit herzlichen Grüßen<\/p><p>Christoph Pillon<br>Bürgermeister von Kaltern<\/p><p><br><\/p><p><br><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.kaltern.eu\/system\/web\/news.aspx?menuonr=219368616&detailonr=225770525-546">zum Artikel der Gemeinde<\/a>