<p>Liebe Kaltererinnen und Kalterer,<\/p><p>die Weinlese ist abgeschlossen, die Trauben sind im Keller – und wieder einmal zeigt sich, welch große Bedeutung der Wein für unser Dorf hat. Fast zeitgleich zur letzten Fuhre wurde der neue Gambero Rosso veröffentlicht, und auch heuer dürfen sich mehrere Kalterer Weinkellereien über die höchste Auszeichnung, die begehrten Tre Bicchieri, freuen. Ein Grund zur Freude – und zum Stolz.<\/p><p>Wenn ich fernab der Heimat bin, freue ich mich über jede Flasche Kalterer Wein, die ich auf einer Speisekarte oder in einem Regal entdecke. Denn jede Flasche, die aus Kaltern in die Welt hinausgeht, erzählt ein Stück unserer Geschichte. Sie steht für unsere Wirtschaftskraft, unsere Verwurzelung mit dem Boden, unsere Kultur und unser Brauchtum. Vor allem aber ist jede exportierte Flasche eine Botschafterin unserer Marktgemeinde – sie trägt den Namen Kaltern hinaus und weckt Neugier auf das, was unser Dorf so besonders macht.<\/p><p>Dieser Erfolg ist vielen zu verdanken: den fleißigen Händen in den Weinbergen, die bei jedem Wetter im Einsatz sind, den Kellermeistern und Arbeitern, die mit Wissen, Leidenschaft und Erfahrung Qualität entstehen lassen, und den Verantwortlichen in den Kellereien, die unsere Produkte professionell vermarkten und in alle Welt bringen. Ihnen allen gebührt großer Dank.<\/p><p>Der Wein prägt Kaltern nicht nur wirtschaftlich, sondern auch kulturell. Er verbindet Generationen, schafft Begegnungen und steht sinnbildlich für das, was unser Dorf ausmacht: Tradition, Fleiß und Gemeinschaft. Viele schöne Geschichten beginnen mit einer Flasche Wein – andere lassen sich mit einem Glas Wein leichter erzählen, vielleicht auch erklären.<\/p><p>In diesem Sinne: Möge die heurige Ernte ein guter Jahrgang werden – für unsere landwirtschaftlichen Familien und Betriebe, aber auch für Kaltern insgesamt.<\/p><p>Mit herzlichen Grüßen<\/p><p>Christoph Pillon<br>Bürgermeister von Kaltern<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.kaltern.eu\/system\/web\/news.aspx?menuonr=219368616&detailonr=225767682-546">zum Artikel der Gemeinde<\/a>