<p>Liebe Kaltererinnen und Kalterer,<\/p><p>aus aktuellem Anlass wende ich mich heute mit einem dringenden Hinweis an Sie. In Absprache mit der Carabinieri-Station möchten wir die Bevölkerung vor einer derzeit kursierenden Betrugsmasche warnen.<\/p><p>Unbekannte Personen geben sich am Telefon als Carabinieri aus. Besonders perfide: Die Anrufe scheinen von einer offiziellen Festnetznummer zu kommen, zum Teil mit der Vorwahl 0471 \/ 331…. Möglich wird dies durch technische Manipulation über im Internet verfügbare Apps. Die angezeigte Nummer ist also kein Beweis für die Echtheit des Anrufes.<\/p><p>Wer dem Anrufer Glauben schenkt, wird anschließend von einer Handynummer kontaktiert. Dabei wird eine Webseite übermittelt, auf der man – angeblich zur Blockierung einer betrügerischen Banküberweisung – persönliche Daten und Bankdaten eingeben soll. Tatsächlich führt genau dieser Schritt dazu, dass Geld an die Betrüger überwiesen wird. Leider hatten die Betrüger auch hier bei uns schon Erfolg!<\/p><p>Mein klarer Appell: Geben Sie am Telefon niemals persönliche oder Bankdaten weiter. Klicken Sie keine zugesandten Links an, wenn Sie den Absender nicht kennen. Beenden Sie im Zweifel sofort das Gespräch und kontaktieren Sie die Carabinieri direkt über die Ihnen bekannte offizielle Nummer.<\/p><p>Bitte sprechen Sie auch mit älteren Familienangehörigen über diese Masche. Aufmerksamkeit und Information sind der beste Schutz.<\/p><p>Mit freundlichen Grüßen,<\/p><p>Christoph Pillon<br>Bürgermeister<\/p><p><br><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.kaltern.eu\/system\/web\/news.aspx?menuonr=219368616&detailonr=225787086-546">zum Artikel der Gemeinde<\/a>