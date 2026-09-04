<p>Liebe Kaltererinnen und Kalterer, <\/p><p>In den vergangenen Wochen haben mich unzählige Kaltererinnen und Kalterer auf das Thema Tertiarkloster Kaltern angesprochen – in Sprechstunden, auf der Straße, bei Veranstaltungen oder im persönlichen Gespräch. Die Fragen sind unterschiedlich, zeigen aber eines deutlich: Die Menschen wollen wissen, wie die Zukunft dieses besonderen Gebäudes aussehen soll und welche Auswirkungen eine neue Nutzung auf unser Dorf haben wird.<\/p><p>Diese Fragen müssen wir ernst nehmen.<\/p><p>Die Gemeinderatsdebatte hat gezeigt, dass noch vieles offen ist: Wie soll das Kloster künftig genutzt werden? Wie viele Wohnungen entstehen und für wen? Wie wird der Bedarf der Kalterer Bevölkerung berücksichtigt? Welche Rolle übernimmt die Gemeinde – finanziell, organisatorisch oder bei der Infrastruktur? Welche Auswirkungen hat die Nutzung auf das Umfeld und das Zusammenleben? Und welche Nutzungen, bieten für Kaltern langfristig einen größeren Mehrwert?<\/p><p>Das sind berechtigte Fragen, die man nicht mit dem Etikett „Angstmache“ erledigen kann. Gerade bei einem historischen und wertvollen Gebäude müssen sie gestellt werden.<\/p><p>Auch die Rolle der Gemeinde und die Frage, wie soziale Verantwortung, die Interessen der Bevölkerung und gute Integration miteinander verbunden werden können, müssen geklärt werden.<\/p><p>Unsere Wortmeldungen im Gemeinderat sind nicht aus dem Nichts entstanden. Sie spiegeln Anliegen wider, die Bürgerinnen und Bürger an uns herangetragen haben. Ein Gemeinderat muss solche Fragen offen diskutieren können – auch wenn sie unbequem sind.<\/p><p>Es geht ausdrücklich nicht darum, Menschen nach Herkunft, Religion oder Kultur zu beurteilen. Es geht darum, vor einer weitreichenden Entscheidung Fakten zu kennen und die Folgen ehrlich abzuwägen.<\/p><p>Deshalb halte ich es für falsch, einzelne Aussagen aus einer längeren Debatte herauszugreifen und daraus nachträglich einen politischen Skandal zu versuchen, wie es eine Minderheitenliste versucht.<\/p><p>Ich bin bereit, mich diesen offenen Fragen zu stellen. Denn Bürgernähe bedeutet für mich, zuzuhören, Anliegen ernst zu nehmen und die beste Lösung für Kaltern zu suchen. <\/p><p>Christoph Pillon, <br>Bürgermeister <\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.kaltern.eu\/system\/web\/news.aspx?menuonr=219368616&detailonr=225821397-546">zum Artikel der Gemeinde<\/a>