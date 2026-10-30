<p>Liebe Kaltererinnen, liebe Kalterer,<\/p><p>wie soll sich Kaltern in den kommenden Jahren entwickeln? Mit dieser Frage haben wir uns intensiv beschäftigt. Bei der Präsentation des Gemeindeentwicklungsprogramms wurden die Ziele und Maßnahmen in den vier zentralen Bereichen Landschaft, Siedlung, Mobilität und Tourismus vorgestellt. Die vielen positiven Rückmeldungen aus der Bevölkerung sind für uns eine große Motivation.<\/p><p>Denn es geht um grundlegende Zukunftsfragen Kalterns: den Schutz unserer wertvollen Landschaft, leistbaren Wohnraum, eine durchdachte Mobilität und eine nachhaltige Entwicklung unserer Wirtschaft. Dabei waren die Ideen und Anregungen aus der Bevölkerung die Basis des Prozesses.<\/p><p>Ein wichtiger Schritt ist nun auch im Gemeinderat gelungen: Das Gemeindeentwicklungsprogramm wurde mehrheitlich positiv begutachtet eingeleitet. Das schafft eine stabile Grundlage, um Kaltern langfristig, vorausschauend und verantwortungsvoll weiterzuentwickeln.<\/p><p>Ein kleiner Wermutstropfen bleibt: Einige Vertreter der Opposition haben nicht dafür gestimmt. Auf die Frage, welche konkreten Verbesserungen oder Alternativen sie vorgeschlagen hätten, blieben sie allerdings eine klare Antwort schuldig. Unterschiedliche Meinungen gehören zur Demokratie – entscheidend ist für mich aber, dass Kritik auch mit konkreten Ideen verbunden wird.<\/p><p>Stabile Mehrheiten sind ein wichtiges Fundament für die Arbeit einer Gemeinde. Und ein tragfähiges Gemeindeentwicklungsprogramm gibt uns zusätzlich die Sicherheit und Orientierung, um gemeinsam an Kalterns Zukunft zu arbeiten.<\/p><p>Ein herzliches Dankeschön an alle Bürgerinnen und Bürger, die sich eingebracht haben, sowie an die Fachplaner, die Verwaltung und alle Beteiligten für ihre wertvolle Arbeit.<\/p><p>Wir wollen Kaltern nicht einfach wachsen lassen, sondern bewusst gestalten. Und zwar mit Verantwortung für die kommenden Generationen.<\/p><p>Euer Bürgermeister<\/p><p>Christoph Pillon<\/p><p><br><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.kaltern.eu\/system\/web\/news.aspx?menuonr=219368616&detailonr=225831387-546">zum Artikel der Gemeinde<\/a>