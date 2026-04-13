<p>Liebe Kaltererinnen und Kalterer, <\/p><p>die ersten warmen Sonnenstrahlen, die Apfelblüte in ihrer vollen Pracht und das zarte Grün der Reben. Jetzt im April zeigt sich unsere Marktgemeinde Kaltern von ihrer allerschönsten Seite. Wer in diesen Tagen durch das Dorf spaziert, spürt sofort diese besondere Stimmung: ein Aufatmen, ein Stück Lebensfreude, das in der Luft liegt.<\/p><p>Dass unser Dorf in diesen Tagen so strahlt, ist nicht selbstverständlich. Viele Menschen tragen dazu bei, dass Kaltern so lebenswert und einladend bleibt – meist leise und im Hintergrund. Dafür möchte ich heute einfach Danke sagen.<\/p><p>Ein ebenso großes Dankeschön geht an unsere Gastgeberinnen und Gastgeber. Mit viel Herzlichkeit und Engagement machen sie Kaltern für unsere Gäste erlebbar. Sie sind es, die dafür sorgen, dass sich Besucher willkommen fühlen und unser Dorf in bester Erinnerung behalten.<\/p><p>Vielleicht ist es genau diese Mischung aus Natur, Gemeinschaft und unserer Art zu leben, die diese Zeit so besonders macht. Und die uns zeigt, wie wertvoll es ist, hier zu Hause zu sein, wo andere Urlaub machen.<\/p><p>Euer Bürgermeister<\/p><p>Christoph Pillon<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.kaltern.eu\/system\/web\/news.aspx?menuonr=219368616&detailonr=225795234-546">zum Artikel der Gemeinde<\/a>