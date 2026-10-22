<p>Liebe Kaltererinnen und Kalterer,<\/p><p>am 10. Oktober, dem Welttag der psychischen Gesundheit, erstrahlte unser Rathaus in grünem Licht. Mit dieser symbolischen Geste beteiligt sich Kaltern an einer Initiative, die ein wichtiges Anliegen in den Mittelpunkt stellt: mehr Verständnis für psychische Erkrankungen, weniger Vorurteile und mehr Aufmerksamkeit für Menschen, die seelisch belastet sind.<\/p><p>Psychische Gesundheit betrifft uns alle. Dennoch fällt es fast allen Menschen schwer, über Ängste, Überforderung oder persönliche Krisen zu sprechen. Die Sorge, nicht verstanden oder abgestempelt zu werden, kann dazu führen, dass Betroffene sich zurückziehen, anstatt Hilfe zu suchen. Dabei sind Zuhören, Verständnis und rechtzeitige Unterstützung oft entscheidende Schritte.<\/p><p>Das diesjährige Motto „Gelebte Erfahrungen hören: echte Stimmen, echter Wandel“ erinnert uns daran, Menschen mit psychischen Erkrankungen nicht nur als Betroffene zu sehen, sondern ihnen eine Stimme zu geben. Ihre Erfahrungen und jene ihrer Angehörigen müssen ernst genommen werden. Denn echte Veränderung beginnt dort, wo wir nicht über Menschen sprechen, sondern ihnen zuhören.<\/p><p>Gleichzeitig braucht es mehr als symbolische Zeichen. Es braucht zugängliche Hilfsangebote, starke Unterstützungsstrukturen und ein gesellschaftliches Umfeld, in dem niemand Angst haben muss, sich Hilfe zu holen. <\/p><p>Das grüne Rathaus soll uns deshalb nicht nur an einem einzelnen Tag zum Nachdenken anregen. Es soll uns daran erinnern, im Alltag genauer hinzuschauen, nachzufragen und füreinander da zu sein. Wir müssen nicht immer die richtigen Worte finden oder Lösungen parat haben. Manchmal ist es bereits viel wert, wenn jemand merkt: Da hört mir jemand zu. Ich werde ernst genommen. Ich bin nicht allein.<\/p><p>Mein ganz persönlicher Dank gilt Primar Univ. Prof. Dr. Andreas Conca und seinem Stellvertreter Giancarlo Giupponi, die diese wertvolle Initiative in unserem Land mit viel Engagement und Überzeugung vorantreiben. Danke, dass ihr diesem wichtigen Thema Stimme und Sichtbarkeit gebt!<\/p><p>Euer Bürgermeister<br>Christoph Pillon<\/p><p><br><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.kaltern.eu\/system\/web\/news.aspx?menuonr=219368616&detailonr=225830658-546">zum Artikel der Gemeinde<\/a>