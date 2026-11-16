<p style="text-align: left;">Liebe Kaltererinnen und Kalterer,<\/p><p style="text-align: left;"><br><\/p><p style="text-align: left;">wenn die touristische Saison in Kaltern langsam zu Ende geht und es in unseren Gassen wieder ruhiger wird, ist es an der Zeit, Danke zu sagen.<\/p><p style="text-align: left;"><br><\/p><p style="text-align: left;">Danke an alle, die dazu beigetragen haben, dass Kaltern für unsere Gäste ein besonderer Ort ist: unseren Gastgeberinnen und Gastgebern, den Mitarbeitenden in den Betrieben und den Unternehmern, die mit großem Einsatz und Leidenschaft arbeiten. Ein besonderer Dank gilt unserem Tourismusverein mit Präsident, Direktorin, Vorstand und insbesondere den fleißigen Mitarbeiterinnen, die das ganze Jahr über mit viel Engagement tätig sind. Zahlreiche Veranstaltungen, Wein.Events, Begegnungen und besondere Momente tragen ihre Handschrift.<\/p><p style="text-align: left;"><br><\/p><p style="text-align: left;">Diese Veranstaltungen sind Botschafter unserer Marktgemeinde und bleiben warme Erinnerungen in den kalten Monaten.<\/p><p style="text-align: left;"><br><\/p><p style="text-align: left;">Mir ist bewusst, dass der Tourismus heute auch kritisch betrachtet wird und vielerorts mit negativen Schlagzeilen verbunden ist. Diese Diskussionen müssen wir ernst nehmen. Gleichzeitig dürfen wir nicht vergessen, was der Tourismus für unser Dorf bedeutet: Arbeitsplätze, Wertschöpfung und Aufträge für heimische Betriebe. Er schafft kleine Kreisläufe, von denen auch Handwerk, Handel und Landwirtschaft profitieren.<\/p><p style="text-align: left;"><br><\/p><p style="text-align: left;">Dabei darf unser Blick nicht nur auf die Sommersaison gerichtet sein. Gerade im Winter ist es wichtig, Angebote für Einheimische zu schaffen. Dazu gehört auch, Restaurants und Bars bewusst offen zu halten und Initiativen zur Offenhaltung zu unterstützen. Denn ein lebendiges Dorf braucht Begegnungsorte. Und zwar das ganze Jahr über!<\/p><p style="text-align: left;"><br><\/p><p style="text-align: left;">Dieser Gedanke begleitet uns auch in Richtung Weihnachtszeit. Die Aktion „Das große Los“ ist wieder gestartet und lädt dazu ein, bewusst vor Ort einzukaufen und unsere heimischen Geschäfte zu unterstützen. Auch hier geht es um kleine Kreisläufe und darum, dass die Wertschöpfung möglichst in unserer Gemeinde bleibt.<\/p><p style="text-align: left;"><br><\/p><p style="text-align: left;">In einer immer schnelleren Welt ist das keine Selbstverständlichkeit. Umso wichtiger ist es, zusammenzuhalten und jene zu unterstützen, die unser Dorf das ganze Jahr über lebendig halten.<\/p><p style="text-align: left;"><br><\/p><p style="text-align: left;">Euer Bürgermeister<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.kaltern.eu\/system\/web\/news.aspx?menuonr=219368616&detailonr=225833836-546">zum Artikel der Gemeinde<\/a>