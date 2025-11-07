<p>Liebe Kaltererinnen und Kalterer,<\/p><p>kaum ein Thema beschäftigt unsere Gemeinde so stark wie das Wohnen. Für viele junge Menschen und Familien ist es inzwischen eine echte Herausforderung, in Kaltern eine Wohnung zu finden, das leistbar ist. Dabei ist Wohnen weit mehr als ein Dach über dem Kopf – es bedeutet Heimat, Sicherheit und Zukunft.<\/p><p>Umso erfreulicher ist die Entscheidung der Landesregierung, die in der vergangenen Woche die Richtlinien für das neue begünstigte Darlehen genehmigt hat. Diese neue Förderschiene, ausgehandelt vom Landeshauptmann Arno Kompatscher mit den großen Landesbanken, soll ab dem 1. Jänner 2026 starten und den Zugang zu leistbarem Wohnraum erleichtern. Mit attraktiven Zinskonditionen und einem jährlichen Landesbeitrag schafft sie eine wichtige dritte Säule in der Wohnbauförderung – zusätzlich zu den bestehenden Beiträgen für Bau, Kauf oder Sanierung.<\/p><p>Das ist ein starkes Signal und ein notwendiger Schritt. Jetzt liegt es an uns Gemeinden, die passenden Rahmenbedingungen zu schaffen: Bauland sinnvoll nutzen, Projekte vorantreiben, anstatt zu bremsen und neue Modelle für junges Wohnen entwickeln und bestehenden Wohnraum (Leerstand) aktivieren. Denn Förderung allein reicht nicht – wir müssen auch vor Ort Voraussetzungen schaffen, damit die Menschen, die hier leben, hier bleiben können.<\/p><p>Leistbares Wohnen für Kaltererinnen und Kalterer war und ist ein zentrales Ziel dieser Amtszeit. So steht es auch in unserer programmatischen Vereinbarung. Die Entscheidungen der vergangenen Woche zeigen, dass Bewegung in die Sache kommt – und dass wir mit realistischen, verantwortungsvollen Maßnahmen Schritt für Schritt weiterkommen.<\/p><p>Die Baukosten sind in den letzten Jahren stark gestiegen, ebenso die Grundstückspreise und die Baunebenkosten. Dennoch bin ich überzeugt: Wenn Land und Gemeinden an einem Strang ziehen, kann es gelingen, dass junge Menschen in Kaltern eine Zukunft haben – und zwar in den eigenen vier Wänden.<\/p><p>Mit herzlichen Grüßen<\/p><p>Christoph Pillon<br>Bürgermeister von Kaltern<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.kaltern.eu\/system\/web\/news.aspx?menuonr=219368616&detailonr=225772783-546">zum Artikel der Gemeinde<\/a>