<p style="text-align: justify;"><span size="2">Die Gemeinde bietet Ihnen die Möglichkeit, die Rechnungen für Müll, Trinkwasser, Abwasser und weitere Gebühren papierlos und direkt per E-Mail zu erhalten.<\/span><\/p><p style="text-align: justify;"><span size="2">Damit leisten Sie einen Beitrag zum Umweltschutz und erhalten Ihre Unterlagen schnell, sicher und unkompliziert.<\/span><\/p><p style="text-align: justify;"><span size="2">Wenn Sie diesen Service nutzen möchten, bitten wir Sie, uns dies per E-Mail an <strong><a href="mailto:umwelt@kaltern.eu">umwelt@kaltern.eu<\/a><\/strong> mitzuteilen.<\/span><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.kaltern.eu\/system\/web\/news.aspx?menuonr=219368616&detailonr=225829467-546">zum Artikel der Gemeinde<\/a>