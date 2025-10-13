<p>"Dedicata a Te" ist eine Sozialkarte im Wert von 500 Euro, mit der die Regierung Meloni die bedürftigsten Familien unterstützt. In Kaltern erhalten insgesamt 79 Familien diesen Bonus. Wer diese Sozialkarte erhält, ist aufgrund der ISSE Protokollnummer ersichtlich.<\/p><p><a href="https:\/\/www.kaltern.eu\/system\/web\/datei.aspx?detailonr=225769077-546&sprache=1">Liste der begünstigten Personen.<\/a><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.kaltern.eu\/system\/web\/news.aspx?menuonr=219368616&detailonr=225769070-546">zum Artikel der Gemeinde<\/a>