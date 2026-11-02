<p>"Dedicata a Te" ist eine Sozialkarte im Wert von 500 Euro, mit der die Regierung Meloni die bedürftigsten Familien unterstützt. In Kaltern erhalten insgesamt 82 Familien diesen Bonus. Wer diese Sozialkarte erhält, ist aufgrund der ISEE Protokollnummer ersichtlich.<\/p><p><br><\/p><p style="text-align: justify;">Die Karte kann in allen Geschäften, die Lebensmittel verkaufen, verwendet werden.<\/p><p style="text-align: justify;"><br><\/p><p style="text-align: justify;">Um den gutgeschriebenen Betrag nicht zu verlieren, ist es bei sonstigem Verfall der Begünstigung für das Jahr 2026 erforderlich, dass bis spätestens 16. Dezember 2026 mindestens ein Einkauf getätigt wird.<\/p><p><br><\/p><h2>Beschreibung<\/h2><p>Zum Schutz der Privatsphäre sind in der veröffentlichten Liste ausschließlich die Wohnsitzgemeinde und der entsprechende Protokollcode der ISEE-Bescheinigung (DSU-Protokoll, auf der ersten Zeile der Bescheinigung aufgedruckt) ersichtlich. Ob Sie zu den Begünstigten gehören, können Sie in der beigefügten PDF-Datei überprüfen.<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.kaltern.eu\/system\/web\/news.aspx?menuonr=219368616&detailonr=225832096-546">zum Artikel der Gemeinde<\/a>