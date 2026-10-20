<p>"Dedicata a Te" ist eine Sozialkarte im Wert von 500 Euro, mit der die Regierung Meloni die bedürftigsten Familien unterstützt. In Kaltern erhalten insgesamt 82 Familien diesen Bonus. Wer diese Sozialkarte erhält, ist aufgrund der ISEE Protokollnummer ersichtlich.<\/p><p style="text-align: justify;"><span lang="de-DE">Der Betrag wird für das Jahr 2026 einmalig auf der Zahlungskarte "Carta Dedicata a te" gutgeschrieben.<\/span><\/p><p style="text-align: justify;"><span lang="de-DE"><u>Modalitäten für das Abholen der Karte:<\/u><\/span><\/p><p style="text-align: justify;"><strong>Neue Begünstigte:<\/strong><\/p><p style="text-align: justify;"><span size="2"><span lang="de-DE">Sie können Ihre Zahlungskarte "Carta Dedicata a Te" in jedem Postamt abholen, ab dem 4. November. <\/span><\/span><\/p><p style="text-align: justify;"><span lang="de-DE">Für das Abholen ist es erforderlich beim Schalter vorzulegen:<\/span><span lang="de-DE"><\/span><\/p><ul><li style="text-align: justify;"><span lang="de-DE">den <\/span><span lang="de-DE">Ihnen zugewiesenen <\/span><span lang="de-DE">Bezugskodex;<\/span><span lang="de-DE"><\/span><\/li><li style="text-align: justify;"><span lang="de-DE">einen gültigen Personalausweis;<\/span><span lang="de-DE"><\/span><\/li><li style="text-align: justify;"><span lang="de-DE">die Steuernummer\/Gesundheitskarte.<\/span><\/li><\/ul><p style="text-align: justify;"><br><\/p><p style="text-align: justify;"><span lang="de-DE"><strong>Bereits Begünstigte aus den Vorjahren:<\/strong><\/span><\/p><p style="text-align: justify;"><span lang="de-DE">Wenn Sie noch im Besitz der Zahlungskarte sind, zumal Sie in den Vorjahren begünstigt waren, wird Ihnen der Betrag auf dieser Karte gutgeschrieben und <\/span><span lang="de-DE"><strong>es ist nicht notwendig, sich ins Postamt zu begeben<\/strong><\/span><span lang="de-DE">.<\/span><span lang="de-DE"><\/span><\/p><p style="text-align: justify;"><span lang="de-DE">Falls Sie Ihre Zahlungskarte „Carta Dedicata a te“ verloren haben sollten und Sie also nicht mehr im Besitz der Karte sind, können Sie beim Postamt eine Ersatzkarte beantragen, wobei Sie dort vorlegen müssen:<\/span><span lang="de-DE"><\/span><\/p><ul><li style="text-align: justify;"><span lang="de-DE">einen gültigen Personalausweis;<\/span><span lang="de-DE"><\/span><\/li><li style="text-align: justify;"><span lang="de-DE">die Steuernummer\/Gesundheitskarte;<\/span><span lang="de-DE"><\/span><\/li><li style="text-align: justify;"><span lang="de-DE">die bei der Gerichts- oder Polizeibehörde eingereichte Verlustanzeige.<\/span><\/li><\/ul><p style="text-align: justify;"><br><\/p><p style="text-align: justify;"><span lang="de-DE">Um Zeit einzusparen, sowie um unnötige Wartezeiten zu vermeiden, können Sie einen Termin im Postamt direkt anhand des Links <\/span><a href="https:\/\/www.poste.it\/cerca\/index.html#\/vieni-in-poste"><span lang="de-DE">https:\/\/www.poste.it\/cerca\/index.html#\/vieni-in-poste<\/span><\/a><span lang="de-DE">, <\/span><span lang="de-DE">oder über die App „Bancoposta“, die App „Postepay“ und die App „Poste Italiane“, buchen.<\/span><\/p><p style="text-align: justify;"><strong>Die Karte kann in allen Geschäften, die Lebensmittel verkaufen, verwendet werden.<\/strong><\/p><p style="text-align: justify;"><strong>Um den gutgeschriebenen Betrag nicht zu verlieren, <\/strong><strong><u>ist es bei sonstigem Verfall der Begünstigung für das Jahr 2026 erforderlich, dass bis spätestens 16. Dezember 2026 mindestens ein Einkauf getätigt wird<\/u><\/strong><strong><u>.<\/u><\/strong><\/p><p><br><\/p><p><strong>Beschreibung<\/strong><\/p><p>Zum Schutz der Privatsphäre sind in der veröffentlichten Liste ausschließlich die Wohnsitzgemeinde und der entsprechende Protokollcode der ISEE-Bescheinigung (DSU-Protokoll, auf der ersten Zeile der Bescheinigung aufgedruckt) ersichtlich.<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.kaltern.eu\/system\/web\/news.aspx?menuonr=219368616&detailonr=225830353-546">zum Artikel der Gemeinde<\/a>