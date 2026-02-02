<p><strong>Liebe Kaltererinnen und Kalterer, mit 3. August 2026 verlieren alle papierbasierten Identitätskarten endgültig ihre Gültigkeit. Grund dafür sind neue, EU-weit geltende Sicherheitsanforderungen, denen diese Ausweise nicht mehr entsprechen. Ab diesem Zeitpunkt werden sie auch innerhalb des italienischen Staatsgebietes nicht mehr als gültiges Ausweisdokument anerkannt.<\/strong><\/p><p>Auch wenn dieser Termin noch weit entfernt scheint, zeigt ein Blick auf die Situation in Kaltern, dass rechtzeitiges Handeln sinnvoll ist: <strong>Derzeit besitzen noch rund 1.200 Bürgerinnen und Bürger keine elektronische Identitätskarte.<\/strong> Hinzu kommen die Ausweise von Minderjährigen, die ebenfalls erneuert werden müssen. Erfahrungsgemäß steigt der Andrang kurz vor Fristen stark an – genau das möchten wir vermeiden.<\/p><p>Um den Übergang möglichst bürgerfreundlich zu gestalten, bietet das Meldeamt ab Februar zusätzlich monatlich einen Samstagvormittag für die Beantragung der elektronischen Identitätskarte an. Je nach Bedarf sind auch weitere Abendöffnungen unter der Woche oder zusätzliche Samstage vorgesehen. Ziel ist es, Wartezeiten kurz zu halten und eine unkomplizierte Erneuerung zu ermöglichen.<\/p><p>Ich ersuche Sie daher, rechtzeitig zu prüfen, welche Identitätskarte Sie besitzen, und frühzeitig Kontakt mit dem Meldeamt aufzunehmen. Alle Termine werden transparent über die Gemeindehomepage, das Gemeindeblatt sowie über WhatsApp und Facebook veröffentlicht.<\/p><p><br><\/p><p><strong>Erste außerordentliche Termine:<\/strong><\/p><p>– Donnerstag, 19.02.2026, von 18.00 bis 20.00 Uhr<\/p><p>– Samstag, 21.02.2026, von 09.00 bis 13.00 Uhr<\/p><p><br><\/p><p><strong>Terminvereinbarung unter 0471 968832 oder 0471 968835.<\/strong><\/p><p>Je nach Bedarf werden weitere Termine angeboten.<\/p><p><br><\/p><p>Mit freundlichen Grüßen<\/p><p><br><\/p><p>Christoph Pillon<\/p><p>Bürgermeister<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.kaltern.eu\/system\/web\/news.aspx?menuonr=219368616&detailonr=225783560-546">zum Artikel der Gemeinde<\/a>