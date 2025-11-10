<p>Wie gewohnt wird auch heuer wieder der Veranstaltungskalender für das Folgejahr erstellt. <\/p><p>Damit der Austausch zwischen den Vereinen und mit der Gemeindeverwaltung gut funktioniert, wird eine Sitzung der Vereine organisiert. Diese dient zur besseren Koordination der Veranstaltungen im Jahre 2026.<\/p><p>Diese Sitzung findet am <strong>Mittwoch, den 3. Dezember 2025<\/strong> im <strong>Ratssaal<\/strong> der Gemeinde Kaltern um <strong>19.00 Uhr<\/strong> statt. <\/p><p>Alle Vereine, die im kommenden Jahr eine Veranstaltung abhalten möchten, sind herzlich eingeladen, an dieser Sitzung teilzunehmen. Zur besseren Vorbereitung der Sitzung ersuche ich um Mitteilung der provisorischen Termine für jede <em>geplante Veranstaltung innerhalb Montag, 1. Dezember<\/em> an folgende E-Mail-Adresse: <a href="mailto:allgemeine.dienste@kaltern.eu" title="">allgemeine.dienste@kaltern.eu<\/a>. Wer nicht teilnehmen kann, möge bitte eine Vertretung schicken.<\/p><p>Im Rahmen der Sitzung wird auch auf die Grundlagen für die Durchführung von Veranstaltungen und Festen (Lizenz, Straßensperren und Sicherheitskonzept) eingegangen.<\/p><p>Ich hoffe auf zahlreiches Erscheinen der Vereinsvertreter.<\/p><p>Der Gemeindereferent für Veranstaltungen<\/p><p>Lukas Luggin<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.kaltern.eu\/system\/web\/news.aspx?menuonr=219368616&detailonr=225772957-546">zum Artikel der Gemeinde<\/a>