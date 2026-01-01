<p>Fixtarif aufgrund Zählergröße<br><br>0,5 Zoll - 37,37 Euro<br>0,75 Zoll - 62,29 Euro<br>1 Zoll - 124,58 Euro<br>1,25 Zoll - 186,87 Euro<br>1,50 Zoll - 249,16 Euro<br>2 Zoll - 311,45 Euro<br>3 Zoll - 622,89 Euro<br><br>verbrauchsabhängiger Tarif<br><br>Haushalt: 84 m³ = 0,6445 Euro\/m³<br>Haushalt: über 84 m³ = 0,9667 Euro\/m³<br><br>nicht Haushalt : 200 m³ = 0,9667 Euro\/m³<br>nicht Haushalt: über 200 m³ = 1,2568 Euro\/m³<br><br>gemischt: 84 m³ = 0,6445 Euro\/m³<br>gemischt: 120 m³ (Haushalt) = 0,9667 Euro\/m³<br>gemischt: 200 m³ (nicht Haushalt) = 0,9667 Euro\/m³<br>gemischt: restlichen m³ = 1,2568 Euro\/m³<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.kaltern.eu\/system\/web\/news.aspx?menuonr=219368616&detailonr=225729103-546">zum Artikel der Gemeinde<\/a>