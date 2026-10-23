<p><strong>Am Samstag, 14. November 2026, findet eine Großübung der Freiwilligen Feuerwehren Kalterns statt. <\/strong><\/p><p>Der Bürgermeister und Zivilschutzbeauftragte Christoph Pillon und die acht Feuerwehren von Kalterns machen bereits jetzt auf diesen Termin aufmerksam. <\/p><p>Neben den Blaulichtorganisationen wie Feuerwehren, Weißes Kreuz, Bergrettungsdienst, Ortpolizei, Carabinieri werden auch Straßen- und Forstdienst in die Übung eingebunden. Auch die Gemeindeleitstelle (GLS) wird gemeinsam mit der Zivilschutzkommission aktiviert. <\/p><p>Die Großübung umfasst damit sowohl die beteiligten Einsatzkräfte und Fachdienste als auch die zuständigen Strukturen auf Gemeindeebene.<\/p><p>Bitte merken Sie sich den Termin vor. Weitere Informationen zum Ablauf der Großübung folgen. Die Uhrzeit und Einsatzorte werden bewusst zu diesem Zeitpunkt noch nicht veröffentlicht.<\/p><p><br><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.kaltern.eu\/system\/web\/news.aspx?menuonr=219368616&detailonr=225830871-546">zum Artikel der Gemeinde<\/a>