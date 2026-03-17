<p><strong>Die Gemeinde Kaltern lädt alle Interessierten herzlich zur öffentlichen Vorstellung des Siegerprojekts des Architekturwettbewerbs „Wohnbau im Kellereiareal“ ein. <\/strong><\/p><p><br><\/p><p class="align_center"><strong>Mittwoch, 25. März 2026, 18.30 Uhr<\/strong><\/p><p class="align_center"><strong>Ratssaal der Gemeinde Kaltern<\/strong><\/p><p><br><\/p><p> Auf dem Programm stehen:<\/p><p><br><\/p><p>- Information zum aktuellen Stand der Umsetzung des Plans für die städtebauliche Umstrukturierung im Bereich der Kellereien<\/p><p>- Vorstellung des Bauträgers für den Wohnbau „Investa“<\/p><p>- Präsentation des Siegerprojekts (inkl. Video, Renderings, aktuelle Projektpläne)<\/p><p>- Informationen zu Finanzierungsmöglichkeiten im Rahmen neuer gesetzlicher Regelungen<\/p><p><br><\/p><p>Im Anschluss besteht die Möglichkeit, Fragen zu stellen.<\/p><p><br><\/p><p>Die Veranstaltung ist öffentlich und frei zugänglich.<\/p><p><br><\/p><p>Christoph Pillon<\/p><p>Bürgermeister<\/p><p><br><\/p><p><img src="https:\/\/www.kaltern.eu\/system\/web\/getImage.ashx?fileid=1535749&mode=T&width=640&height=480&t=1773749660&crop=0_0_0_0" class="fr-fil fr-dib width66" alt="Flyer"><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.kaltern.eu\/system\/web\/news.aspx?menuonr=219368616&detailonr=225790067-546">zum Artikel der Gemeinde<\/a>