<p>Kurz nach 10 Uhr wird landesweit eine Minute lang das einheitliche Zivilschutzsignal mit einem auf- und abschwellenden Heulton der Zivilschutzsirenen zu hören sein. <\/p><p>In den Wochen vor dem Zivilschutz-Probealarm wird wieder eine Informationskampagne im Hörfunk sowie in den Print- und Onlinemedien Südtirols gestartet. Gleichzeitig wird ein Lehrvideo veröffentlicht, welches eine wertvolle Grundlage für Gesprächsstoff zu Notfallszenarien und richtiges Verhalten im Notfall sein kann.<\/p><p>Infos: <a href="https:\/\/bevoelkerungsschutz.provinz.bz.it\/de\/alarmierung" target="_blank" rel="noopener noreferrer">https:\/\/bevoelkerungsschutz.provinz.bz.it\/de\/alarmierung<\/a><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.kaltern.eu\/system\/web\/news.aspx?menuonr=219368616&detailonr=225767228-546">zum Artikel der Gemeinde<\/a>