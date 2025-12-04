<p>Laut Verordnung für die Zuweisung von Gästebetten können ab <strong>07.01.2026 und bis zum 31.01.2026<\/strong> Interessierte die Anträge um Zuweisung von Gästebetten auf Gemeindeebene einreichen.<\/p><p>Für die Anträge um Zuweisung darf ausschließlich das eigens hierfür vom Gemeindeamt bereit gestellte Formular verwendet werden.<\/p><p>Die Anträge werden in der zeitlichen Reihenfolge angenommen, und unter Berücksichtigung der in den Artikeln 7, 8 und 9 enthaltenen Kriterien obgenannter Gemeindeverordnung bewertet. Mit begründeter Maßnahme werden die Gästebetten zugewiesen oder abgelehnt. Es wird eine Rangliste erstellt, welche mit Ende des betreffenden Jahres die Gültigkeit verliert.<\/p><p>Die Anträge können <strong>ab 07.01.2026, 00.00 Uhr<\/strong>, entweder über die zertifizierte elektronische Post (PEC), <strong>kaltern.caldaro@legalmail.it<\/strong> oder persönlich im Rahmen der Öffnungszeiten des Rathauses im Protokollamt der Gemeinde, wobei das Datum und die genaue Zeitangabe vermerkt werden, eingereicht werden.<\/p><p>Alle <strong>vor<\/strong> obgenanntem Datum eingereichten Anträge auf Zuteilung können nicht berücksichtigt werden.<\/p><p>Weitere Informationen können Sie der Verordnung für die Zuweisung von Gästebetten entnehmen. Auskünfte erhalten Sie zudem im Lizenzbüro – Tel. 0471-968820 <\/p><p>Der Gemeindereferent<\/p><p>Lukas Luggin<\/p><p><br><\/p><p><a href="https:\/\/www.kaltern.eu\/system\/web\/datei.aspx?detailonr=225731219-546&sprache=1" target="_blank" rel="noopener noreferrer">- Gemeindeverordnung für die Zuweisung von Gästebetten auf Gemeindeebene<\/a><\/p><p><a href="https:\/\/www.kaltern.eu\/system\/web\/datei.aspx?detailonr=225731073-546&sprache=1" target="_blank" rel="noopener noreferrer">- Antrag um Zuweisung von Gästebetten<\/a><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.kaltern.eu\/system\/web\/news.aspx?menuonr=219368616&detailonr=225775458-546">zum Artikel der Gemeinde<\/a>