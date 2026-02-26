<p>Ganz aktuell haben wir heute die Nachricht bekommen, dass wieder <strong>Betrüger <\/strong>ihr Unwesen treiben. Es sind italienische Nummern, die behaupten, Carabinieri zu sein und verlangen den Zugriff auf euren Computer. Auf keinen Fall zulassen! Bitte meldet jeden Anruf direkt bei den <strong>Carabinieri <\/strong>und bei uns. Die aktuellen <strong>Betrugs-Handynummern<\/strong>, die uns genannt wurden, sind <strong>379 3362837 und 344 4371852 und die Festnetznummer 0471 331 - eine Nummer, die scheinbar von den Carabinieri ist, aber diese Linie ist manipuliert. Die echten Carabinier bitten zu beachten. dass sie nicht zu solchen Zwecken anrufen!<\/strong><\/p><p><strong>Auch die Telefonnummer der Carabiniericaserne Kastelruth 0471 706342 wurde bereits für solche Anrufe manipuliert.<\/strong><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/kastelruth.gem2go.page\/system\/web\/news.aspx?menuonr=219548760&detailonr=225787157-699">zum Artikel der Gemeinde<\/a>