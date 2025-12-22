<p>Die Gemeinde Kastelruth informiert, dass die Gesuche um Gewährung eines Beitrages für die ordentliche Tätigkeit der Vereine innerhalb 15. März 2026 im Protokollamt dieser Gemeinde abgegeben oder an die PEC-Adresse <a href="mailto:kastelruth.castelrotto@legalmail.it%20gesendet%20werden%20können">kastelruth.castelrotto@legalmail.it gesendet werden können<\/a>. Für weitere Informationen können Sie sich an unsere Mitarbeiterinnen wenden (Angelika 0471 711542 und Elisa 0471 711546).<\/p><p>Wir bitten die Gesuche innerhalb der vorgegebenen Frist einzureichen, damit sie auch berücksichtigt werden können.<\/p><p>Ebenfalls bitten wir Sie nur um einen ordentlichen Beitrag anzusuchen, wenn sie diesen auch wirklich benötigen. Wir möchten keinen Verein in seiner Tätigkeit einschränken, müssen jedoch stärker die finanzielle Situation der Vereine in den Blick nehmen, um die zur Verfügung stehenden Mittel besser zu verteilen.<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/kastelruth.gem2go.page\/system\/web\/news.aspx?menuonr=219548760&detailonr=224975763-699">zum Artikel der Gemeinde<\/a>