<p>Die Gemeinde teilt mit, dass bzgl. der sog. <strong>„Carta dedicata a te“<\/strong> <strong>ab heute<\/strong> die Liste der Begünstigten der Karte unter dem folgenden <strong><a href="https:\/\/kastelruth.gem2go.page\/system\/web\/datei.aspx?detailonr=225832165-699&sprache=1" title="Link" data-detailonr="225832165">Link<\/a><\/strong> veröffentlicht und einsehbar ist, wo man also, unter Bezugnahme auf die eigene ISEE-Protokollnummer (zu verwendendes Kriterium laut den offiziellen FAQs um die Vertraulichkeit der Daten zu gewährleisten), nachsehen kann, ob man zu den Begünstigten gehört oder nicht.<\/p><p><strong> <\/strong><\/p><p>Der Betrag wird für das Jahr 2026 einmalig auf der Zahlungskarte "Carta dedicata a te" gutgeschrieben und betrifft den Kauf von Grundnahrungsmitteln.<\/p><p> <\/p><p>Modalitäten für das Abholen der Karte:<\/p><p><strong>Neue Begünstigte:<\/strong><\/p><p>Die Zahlungskarte "Carta dedicata a te" kann ab dem 4. November in jedem Postamt abgeholt werden.<\/p><p>Für das Abholen ist es erforderlich folgende Dokument beim Schalter vorzulegen:<\/p><ul><li>die ISEE-Protokollnummer;<\/li><li>einen gültigen Personalausweis;<\/li><li>die Steuernummer\/Gesundheitskarte.<\/li><\/ul><p><strong> Bereits Begünstigte aus den Vorjahren:<\/strong><\/p><ul><li> Für diejenigen die noch im Besitz der Zahlungskarte sind, da sie in den Vorjahren begünstigt waren, wird der Betrag auf dieser Karte gutgeschrieben und <strong>es ist nicht notwendig, sich ins Postamt zu begeben<\/strong>.<\/li><li> Falls die Zahlungskarte „Carta dedicata a te“ verloren wurde, kann beim Postamt eine Ersatzkarte beantragt werden, wobei dort folgende Dokumente vorgelegt werden müssen:<\/li><\/ul><ol><li>ein gültiger Personalausweis;<\/li><li>die Steuernummer\/Gesundheitskarte;<\/li><li>die bei der Gerichts- oder Polizeibehörde eingereichte Verlustanzeige.<\/li><\/ol><p> <\/p><p>Um Zeit zu sparen, sowie um unnötige Wartezeiten zu vermeiden, kann ein Termin im Postamt direkt anhand des Links <a href="https:\/\/www.poste.it\/cerca\/index.html#\/vieni-in-poste">https:\/\/www.poste.it\/cerca\/index.html#\/vieni-in-poste<\/a>, oder über die App „Bancoposta“, die App „Postepay“ und die App „Poste Italiane“, gebucht werden.<\/p><p> <\/p><p><strong>Die Karte kann in allen Geschäften, die Lebensmittel verkaufen, verwendet werden.<\/strong><\/p><p><strong> <\/strong><\/p><p><strong>Um den gutgeschriebenen Betrag nicht zu verlieren, ist es bei sonstigem Verfall der Begünstigung für das Jahr 2026 erforderlich, dass bis spätestens 16. Dezember 2026 mindestens ein Einkauf getätigt wird. <\/strong><\/p><p> <\/p><p>Weitere Einzelheiten können auf der Website des Ministeriums für Landwirtschaft, Lebensmittel und Forstwirtschaft, eingesehen werden: https:\/\/www.masaf.gov.it\/Carta_Dedicata_a_te_2026-info.<\/p><p><strong> <\/strong><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/kastelruth.gem2go.page\/system\/web\/news.aspx?menuonr=219548760&detailonr=225832157-699">zum Artikel der Gemeinde<\/a>