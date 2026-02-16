<p>Die Bürgermeisterin der Marktgemeinde Kastelruth gibt bekannt, dass ein Auswahlverfahren für die provisorische Besetzung von einer Ersatzstelle (Mutterschaftsersatz) als Verwaltungsassistent\/in (Berufsbild Nr. 43) in der VI. Funktionsebene in Vollzeit (38 Wochenstunden) und eine Stelle als Verwaltungsassistent\/in (Berufsbild Nr. 43) in der VI. Funktionsebene in Vollzeit (38 Wochenstunden) oder Teilzeit ausgeschrieben ist.<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/kastelruth.gem2go.page\/system\/web\/news.aspx?menuonr=219548760&detailonr=225785805-699">zum Artikel der Gemeinde<\/a>