<p>Auch unsere Gemeinde ist beteiligt: Einige Familien werden ein Einladungsschreiben mit allen notwendigen Informationen zur Teilnahme erhalten.<\/p><p>Dank der erhobenen Daten kann das ISTAT aktuelle Informationen zu folgenden Bereichen bereitstellen:<\/p><p>-Bildung<\/p><p>-Beschäftigung<\/p><p>-Wohnen<\/p><p>-Mobilität und Verkehr.<\/p><p>Die Beantwortung des Fragebogens ist gesetzlich vorgeschrieben, vor allem aber ein wertvoller Beitrag für die gesamte Gemeinschaft.<\/p><p>Merken Sie sich den Zeitraum vor: 5. Oktober bis 23. Dezember 2026<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/kastelruth.gem2go.page\/system\/web\/news.aspx?menuonr=219548760&detailonr=225825725-699">zum Artikel der Gemeinde<\/a>