<h2>Ein nachhaltiges Projekt dank Unterstützung der Europäischen Union<\/h2><p><br><\/p><p><strong>Kardaun, August 2026<\/strong> – Die Arbeiten zur energetischen Sanierung des Sozial- und Gesundheitssprengels Eggental-Schlern in Kardaun schreiten planmäßig voran. Mit dem Projekt investiert die Bezirksgemeinschaft Salten-Schlern in eine moderne, energieeffiziente und zukunftsfähige öffentliche Infrastruktur. Der Sozial- und Gesundheitssprengel erbringt wichtige soziale und gesundheitliche Dienstleistungen für die Gemeinden Kastelruth, Völs am Schlern, Tiers, Karneid, Welschnofen und Deutschnofen. Das Gebäude aus den 1980er- und 1990er-Jahren wird umfassend energetisch modernisiert, um den Energieverbrauch zu senken und den Nutzerkomfort zu verbessern. Die Maßnahmen umfassen die Wärmedämmung von Fassade, Unter- und Dachgeschoss, den Austausch von Fenstern und Außentüren, die Behebung von Feuchtigkeitsschäden sowie die Installation von Außenbeschattungen und die Optimierung der Kühlanlagen. Zusätzlich wird eine Photovoltaikanlage errichtet, die künftig einen Großteil des Strombedarfs des Gebäudes decken wird. Seit Baubeginn im März 2026 konnten bereits zahlreiche Arbeiten erfolgreich umgesetzt werden. Der Abschluss der Sanierungsmaßnahmen ist für Mitte September 2026 vorgesehen.<\/p><p> <\/p><p><strong>Informationsveranstaltung zum Projektfortschritt<\/strong><\/p><p>Am 30. Juli 2026 informierte die Bezirksgemeinschaft Salten-Schlern im Rahmen einer öffentlichen Veranstaltung über den aktuellen Stand des Projekts, die bereits umgesetzten Maßnahmen und die weiteren Arbeitsschritte. Dabei wurde auch die Bedeutung der europäischen Förderung für die erfolgreiche Umsetzung des Vorhabens hervorgehoben.<\/p><p> <\/p><p><strong>EU-Förderung als wichtiger Beitrag zur Umsetzung<\/strong><\/p><p>Die energetische Sanierung wird im Rahmen des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) 2021–2027 gefördert. Insgesamt werden Projektkosten von rund 1,2 Millionen Euro durch EU-, Staats- und Landesmittel kofinanziert. Davon stammen rund 476.997 Euro direkt aus EFRE-Mitteln der Europäischen Union und 500.847 Euro aus staatlichen Fördermitteln. Weitere Mittel werden vom Land Südtirol, vom Amt für Senioren und Sozialsprengel sowie vom Amt für Sanitätsbauten bereitgestellt. Dank dieser Förderung kann die Bezirksgemeinschaft Salten-Schlern gezielt in Energieeffizienz, Klimaschutz und die nachhaltige Nutzung öffentlicher Gebäude investieren und gleichzeitig die Qualität der angebotenen Dienstleistungen langfristig stärken.<\/p><p> <\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/kastelruth.gem2go.page\/system\/web\/news.aspx?menuonr=219548760&detailonr=225821809-699">zum Artikel der Gemeinde<\/a>