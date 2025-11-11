<p><strong>Elektronische Identitätskarte (CIE) <\/strong><\/p><p>Das Meldeamt der Gemeinde Kastelruth teilt mit, dass die <strong>Papierausweise nur mehr bis 3. August 2026 gültig <\/strong>sind. Deshalb ist es notwendig, frühzeitig im Meldeamt der Gemeinde den <strong>elektronischen Ausweis (CIE) zu beantragen<\/strong>. <\/p><p><strong>Hierfür wird kein Termin benötigt.<\/strong><\/p><p>Weitere Informationen finden Sie <a href="https:\/\/www.cartaidentita.interno.gov.it\/de\/themen\/beantragung-eines-cie\/" title="Informationen CIE">hier<\/a>.<a href="https:\/\/urlsand.esvalabs.com\/?u=https%3A%2F%2Fwww.cartaidentita.interno.gov.it%2Fde%2Fthemen%2Fbeantragung-eines-cie%2F&e=19869936&h=46d99422&f=y&p=y" title="www.cartaidentita.interno.gov.it"><\/a><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/kastelruth.gem2go.page\/system\/web\/news.aspx?menuonr=219548760&detailonr=225773216-699">zum Artikel der Gemeinde<\/a>