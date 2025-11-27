<p><strong>Wieso sollte man auf Feuerwerke zu Silvester verzichten?<\/strong> <\/p><p>Erstens können Feuerwerke erhebliche Umweltschäden verursachen, da sie Luftverschmutzung und Lärm erzeugen, die sowohl Menschen als auch Tieren schaden können. Viele Haustiere haben Angst vor den lauten Geräuschen, was zu Stress und Verwirrung führt. Zweitens besteht ein erhöhtes Risiko von Bränden und Verletzungen durch unsachgemäßen Umgang mit Feuerwerkskörpern. Schließlich gibt es auch eine wachsende Bewegung hin zu nachhaltigeren Feierlichkeiten, die die Gemeinschaft und den Zusammenhalt fördern, ohne die Umwelt zu belasten. Indem wir auf Feuerwerke verzichten, können wir eine friedlichere und umweltfreundlichere Silvesterfeier gestalten.<\/p><p> <\/p><p><em>Die Gemeindeverwaltung ihrerseits weist darauf hin, dass private Feuerwerke und Böller zum Jahreswechsel gesetzlich verboten bzw. genehmigungspflichtig sind.<\/em><\/p><p><em>Die Bürger\/innen sind gebeten, sich besonders an diese Regel zu halten. Seitens der Gemeindeverwaltung werden keine privaten Feuerwerke und Böller genehmigt.<\/em><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/kastelruth.gem2go.page\/system\/web\/news.aspx?menuonr=219548760&detailonr=225774788-699">zum Artikel der Gemeinde<\/a>