<p>Liebe Teilnehmerin, lieber Teilnehmer,<\/p><p>Der Beteiligungsprozess zum Gebietsplan Seiser Alm nähert sich dem nächsten wichtigen Schritt: Wir stellen die ersten Ergebnisse vor und sprechen über die vorgeschlagenen Maßnahmen. Dazu laden wir Sie herzlich ein.<\/p><p><strong>Termin: <\/strong>22.09.2026, 18-21:30 Uhr<\/p><p><strong>Ort: <\/strong>Mittelschule Kastelruth<\/p><p><strong>Um Anmeldung wird gebeten, bis 20.09.2026 mit diesem Formular <strong><a href="https:\/\/www.t.ly\/npeNG" target="_blank" rel="noopener noreferrer" title="Anmeldung">https:\/\/www.t.ly\/npeNG<\/a><\/strong><\/strong><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/kastelruth.gem2go.page\/system\/web\/news.aspx?menuonr=219548760&detailonr=225824542-699">zum Artikel der Gemeinde<\/a>