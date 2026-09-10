<p>Die Gemeinde Kastelruth informiert, dass die Gesuche um Zuweisung einer Fläche für den geförderten Wohnbau in den Erweiterungszonen <strong>„Pufels 2<\/strong>“ und <strong>„St. Oswald 2“,<\/strong> ab <strong>Montag, 21. September 2026 bis einschließlich Freitag, 6. November 2026 - 12:00 Uhr<\/strong> im Protokollamt dieser Gemeinde abgegeben oder an die PEC-Adresse: kastelruth.castelrotto@legalmail.it gesendet werden können. Bei Zusendung im Postweg gilt das Datum des Poststempels als Abgabedatum.<\/p><p>Die Gesuche sind auf folgendem Formular zu stellen: <a href="https:\/\/kastelruth.gem2go.page\/system\/web\/datei.aspx?detailonr=225823480-699&sprache=1" title="Gesuch um die Zuweisung einer Fläche für den geförderten Wohnbau" data-detailonr="225823480">Gesuch um die Zuweisung einer Fläche für den geförderten Wohnbau<\/a><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/kastelruth.gem2go.page\/system\/web\/news.aspx?menuonr=219548760&detailonr=225823482-699">zum Artikel der Gemeinde<\/a>