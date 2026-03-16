<p>Lesen Sie den Gemeindeboten bequem online – auf Ihrem Computer, Tablet oder Smartphone. Die <strong>digitale Ausgabe ist bereits verfügbar, bevor die gedruckte Version verteilt wird<\/strong>.<\/p><p>Wer einen kleinen Beitrag zur <strong>Schonung unserer Umwelt<\/strong> leisten möchte, kann auf die Papierausgabe verzichten und stattdessen den Gemeindeboten digital nutzen.<\/p><p><strong>J<\/strong><strong>etzt umsteigen:<\/strong><br>Wenn Sie die gedruckte Ausgabe abbestellen und künftig die digitale Version lesen möchten, wenden Sie sich bitte an die Gemeindeverwaltung.<\/p><p>Vielen Dank für Ihren Beitrag zum Umweltschutz!<\/p><p><br><\/p><p>Kontakt: info@kastelruth.eu<\/p><p><a href="https:\/\/www.gemeinde.kastelruth.bz.it\/de\/Neuigkeiten\/Kastelruther_Gemeindezeitung" title="Gemeindebote online lesen">Gemeindebote online lesen<\/a><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/kastelruth.gem2go.page\/system\/web\/news.aspx?menuonr=219548760&detailonr=225789864-699">zum Artikel der Gemeinde<\/a>