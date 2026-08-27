<p><strong>561 Bürgerinnen und Bürger<\/strong> haben sich an der Befragung „Kastelruth 2040“ beteiligt. Die Ergebnisse zeigen, was die Menschen in unserer Gemeinde bewegt und wo sie sich Veränderungen wünschen – insbesondere beim <strong>Wohnen<\/strong>, bei der <strong>Mobilität<\/strong> und in der <strong>Tourismusentwicklung<\/strong>.<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/kastelruth.gem2go.page\/system\/web\/news.aspx?menuonr=219548760&detailonr=225819622-699">zum Artikel der Gemeinde<\/a>