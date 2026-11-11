<p>Liebe Bürgerinnen und Bürger, <\/p><p>aufgrund der Witterung der vergangenen Monate mit recht wenigen Niederschlägen verzeichnen unsere Quellen derzeit einen geringeren Zulauf als gewohnt. Damit unsere Trinkwasserspeicher auch weiterhin gut gefüllt bleiben, ist es ratsam, schon jetzt bewusst und vorsorglich mit unserem Wasser umzugehen. <\/p><p>Wir möchten daher frühzeitig an das Verantwortungsbewusstsein aller appellieren, den täglichen Wasserverbrauch im Blick zu behalten. Mit kleinen, achtsamen Schritten im Alltag können wir alle gemeinsam dazu beitragen, unsere wertvollen Wasserreserven zu schonen. <\/p><p>Die Gemeindeverwaltung Kastelruth, Trinkwassergenossenschaft Kastelruth und die Trinkwassergenossenschaft Neptunia Seis bedanken sich herzlich für Ihre Mithilfe und Ihre Unterstützung!<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/kastelruth.gem2go.page\/system\/web\/news.aspx?menuonr=219548760&detailonr=225833253-699">zum Artikel der Gemeinde<\/a>