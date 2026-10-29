<p>Für den Zeitraum vom <strong>09. November bis 13. Dezember 2026<\/strong> suchen wir eine Küchenhilfe für den Kindergarten Kastelruth.<\/p><ul><li><strong>Arbeitszeit:<\/strong> Montag bis Donnerstag, jeweils ca. 12:00 bis 14:00 Uhr<\/li><li><strong>Umfang:<\/strong> ca. 2 Stunden täglich<\/li><li><strong>Vergütung:<\/strong> 15,00 € netto pro Stunde<\/li><\/ul><p>Interessierte Personen können sich gerne beim Personalamt melden.<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/kastelruth.gem2go.page\/system\/web\/news.aspx?menuonr=219548760&detailonr=225831772-699">zum Artikel der Gemeinde<\/a>