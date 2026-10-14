<p>Die Gemeinde Kastelruth gibt bekannt, dass demnächst die Konzession für die Führung des Schwimmbades Telfen ausgeschrieben wird.<br>Dauer der Konzession: 5 (fünf) Jahre von 2027-2031<br>Interessierte können innerhalb 16.11.2026, 12.00 Uhr die <a href="https:\/\/kastelruth.gem2go.page\/system\/web\/datei.aspx?detailonr=225829705-699&sprache=1" title="Interessensbekundung" data-detailonr="225829705">Interessensbekundung<\/a> heruntergeladen und an folgende E-Mail-Adresse (<a data-fr-linked="true" href="mailto:info@kastelruth.eu">info@kastelruth.eu<\/a>) oder PEC-Mail (<a data-fr-linked="true" href="mailto:kastelruth.castelrotto@legalmail.it">kastelruth.castelrotto@legalmail.it<\/a>) senden.<br><br><br><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/kastelruth.gem2go.page\/system\/web\/news.aspx?menuonr=219548760&detailonr=225829706-699">zum Artikel der Gemeinde<\/a>