<p><strong>Kurz nach 10.00 Uhr wird landesweit eine Minute lang der einheitliche Zivilschutzalarm mit einem auf- und abschwellenden Heulton der Sirenen zu hören sein.<\/strong> Gleichzeitig wird eine Benachrichtigung im Radio und Fernsehen über das <strong>Bevölkerungsinformationssystem BIS <\/strong>ausgestrahlt.<\/p><p>Nähere Informationen finden sich auf der der Internetseite der <strong><a href="https:\/\/www.provinz.bz.it\/sicherheit-zivilschutz\/zivilschutz\/warnung-und-alarmierung.asp" title="externer Link">Agentur für Bevölkerungsschutz<\/a><\/strong>.<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/kastelruth.riskommunal.net\/system\/web\/news.aspx?menuonr=219548760&detailonr=225766657-699">zum Artikel der Gemeinde<\/a>