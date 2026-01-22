<p>Öffnungszeiten der demografischen Ämter für die Ausstellung der digitalen Identitätskarten ab 1. Februar 2026 bis einschließlich 12. Juni 2026:<\/p><p><strong>- Montag bis Freitag vormittags: 7.30 Uhr bis 12.00 Uhr<\/strong><\/p><p><strong>- Dienstag und Donnerstag nachmittags: 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr<\/strong><\/p><p>Die <strong>Identitätskarten in Papierform sind nur mehr bis 3. August 2026 gültig<\/strong>. Deshalb ist es notwendig, frühzeitig im Meldeamt der Gemeinde den <strong>elektronischen Ausweis (CIE) zu beantragen<\/strong>. <\/p><p><strong>Hierfür wird kein Termin benötigt.<\/strong><\/p><p>Weitere Informationen finden Sie <a href="https:\/\/www.cartaidentita.interno.gov.it\/de\/themen\/beantragung-eines-cie\/" title="Informationen CIE" data-focus-mouse="false">hier<\/a>.<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/kastelruth.gem2go.page\/system\/web\/news.aspx?menuonr=219548760&detailonr=225782334-699">zum Artikel der Gemeinde<\/a>