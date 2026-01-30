<p>Die Hose ist zu klein geworden, die Schuhe passen nicht mehr oder die alte Decke wird nicht mehr gebraucht? <strong>Gut erhaltene Kleidung, Schuhe und Textilien<\/strong> müssen nicht weggeworfen werden – sie können weiterhin im Wertstoffhof unserer Gemeinde abgegeben werden.<\/p><p>Neu ist dabei, dass die Abgabe ausschließlich in <strong>dafür vorgesehenen Säcken<\/strong> erfolgen darf. Diese Säcke sind direkt in der Gemeinde und in den Wertstoffhöfen erhältlich und kosten <strong>5,00 €<\/strong> pro Stück. Lose oder anders verpackte Textilien können leider nicht angenommen werden. Diese Maßnahme hilft, die Sammlung besser zu organisieren und eine hochwertige Weiterverwertung zu ermöglichen.<\/p><p><strong>Gut zu wissen:<\/strong> Die Sammlung, Sortierung und Weiterverwertung von Textilien ist sehr aufwendig und mit hohen Kosten verbunden. Daher bitten wir alle Bürgerinnen und Bürger, <strong>nur saubere und gut erhaltene Kleidung, Schuhe und Textilien<\/strong> abzugeben. Beschädigte oder stark verschmutzte Waren, die nicht mehr weitergegeben werden können, müssen über den <strong>Restmüll<\/strong> entsorgt werden.<\/p><p>Auch qualitativ minderwertige Kleidung, die überwiegend aus Kunststoffen besteht, gehört <strong>nicht<\/strong> in die Altkleidersammlung, da sie kaum wiederverwertbar ist. Diese Textilien sind ebenfalls dem Restmüll zuzuführen.<\/p><p><strong>Die Kleiderkammern<\/strong> können nur saubere, hochwertige Kleidung in begrenzter Menge und nur in Präsenz der freiwilligen Mitarbeiter\/innen annehmen.<\/p><p>Mit Ihrer Unterstützung leisten wir gemeinsam einen wichtigen Beitrag zu mehr Nachhaltigkeit und Ressourcenschonung in unserer Gemeinde.<\/p><p>Vielen Dank für Ihr verantwortungsbewusstes Mitwirken!<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/kastelruth.gem2go.page\/system\/web\/news.aspx?menuonr=219548760&detailonr=225783305-699">zum Artikel der Gemeinde<\/a>