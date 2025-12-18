<p><strong>Wertstoffhof Telfen:<\/strong><\/p><p>Mittwoch, 24.12.2025 geöffnet von 7.30 – 11.00 Uhr<br>Donnerstag, 25.12.2025 geschlossen<br>Freitag, 26.12.2025 geschlossen<br>Samstag, 27.12.2025 geöffnet<br>Mittwoch, 31.12.2025 geöffnet von 7.30 – 11.00 Uhr<br>Donnerstag, 01.01.2026 geschlossen<\/p><p><br><\/p><p><strong>Fahrplan Rest- und Biomüll<\/strong>:<\/p><p>Alle Dienste werden auch an den Feiertagen wie gewohnt ausgeführt.<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/kastelruth.gem2go.page\/system\/web\/news.aspx?menuonr=219548760&detailonr=225778175-699">zum Artikel der Gemeinde<\/a>