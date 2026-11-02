<p>Mit Ende der Sommersaison vom 3. November und bis zum Beginn der Wintersaison am 4. Dezember gibt es folgende Neuerungen:<br><br>• Parkplatzreservierungen: Die Parkplätze können nur mehr <strong>drei Tage im Voraus<\/strong> gebucht werden.<br>• Parkplatz P1 Spitzbühl: Eine <strong>Online-Reservierung ist weiterhin erforderlich<\/strong>. Es fällt eine<strong> Servicegebühr von 1 €<\/strong> an.<br>• Parkplatz P2 Compatsch: Auch hier ist eine <strong>Online-Reservierung verpflichtend<\/strong>. In der Zwischensaison bis zum Start der Wintersaison am 4. Dezember beträgt die <strong>Parkplatzgebühr 15 €.<\/strong><br><br><br><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/kastelruth.gem2go.page\/system\/web\/news.aspx?menuonr=219548760&detailonr=225832091-699">zum Artikel der Gemeinde<\/a>