<p>Die Gemeinde Kastelruth sucht eine\/n Schülerlotsen\/in ab sofort für ca. 2- 3 Monate bei der Konsumgenossenschaft in Kastelruth und danach als Springer\/in bei Abwesenheit anderer Schülerlotsen in Kastelruth und Seis. Die Entlohnung beträgt 15,00 €\/Stunde netto.<\/p><p>Der Dienst muss während der 2 – 3 Monate an 5 Tagen pro Woche morgens und mittags, sowie außerdem an 2 Tagen auch nachmittags durchgeführt werden.<\/p><p>Interessierte dürfen sich gerne telefonisch bei der Sachbearbeiterin Silvia Guglielmini unter der Nummer 0471 711555 melden.<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/kastelruth.gem2go.page\/system\/web\/news.aspx?menuonr=219548760&detailonr=225826538-699">zum Artikel der Gemeinde<\/a>