<p><strong>Mitmachen. Demokratie erleben. Verantwortung übernehmen!<\/strong><\/p><p>Die Gemeinde Kastelruth sucht engagierte Bürgerinnen und Bürger, die bei Wahlen aktiv mitwirken möchten.<\/p><p>Im <strong>November<\/strong> besteht die Möglichkeit, sich in die <strong>Verzeichnisse der Stimmzählerinnen und Stimmzähler<\/strong> sowie der <strong>Wahlpräsidentinnen und Wahlpräsidenten<\/strong> eintragen zu lassen.<\/p><p>Wer Interesse hat, einen wichtigen Beitrag zum demokratischen Leben unserer Gemeinde zu leisten und einen Blick hinter die Kulissen von Wahlen zu werfen, ist herzlich eingeladen, sich zu melden.<\/p><p><strong>Nutze deine Stimme nicht nur beim Wählen – gestalte Demokratie aktiv mit!<\/strong><\/p><p><strong><a href="https:\/\/kastelruth.gem2go.page\/system\/web\/datei.aspx?detailonr=225713130-699&sprache=1" title="Ansuchen Eintragung Stimmzähler" data-detailonr="225713130">Ansuchen Eintragung Stimmzähler<\/a><\/strong><\/p><p><strong><a href="https:\/\/kastelruth.gem2go.page\/system\/web\/datei.aspx?detailonr=225713001-699&sprache=1" title="Ansuchen Eintragung Wahlpräsident" data-detailonr="225713001">Ansuchen Eintragung Wahlpräsident<\/a><\/strong><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/kastelruth.gem2go.page\/system\/web\/news.aspx?menuonr=219548760&detailonr=225831553-699">zum Artikel der Gemeinde<\/a>