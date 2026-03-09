<p>Am 22.und 23. März 2026 findet ein <strong>bestätigendes Referendum <\/strong>zum Verfassungsgesetz betreffend „Bestimmungen über das Gerichtswesen und die Einrichtung des Disziplinargerichts“ statt.<\/p><p>Die Wahllokale sind <strong>am Sonntag, 22.03.2026 von 7 Uhr bis 23 Uhr<\/strong> und am <strong>Montag,<\/strong> <strong>23.03.2026 von 7 Uhr bis 15 Uhr<\/strong> geöffnet.<\/p><p><strong>Öffnungszeiten Wahlamt in der Gemeinde:<\/strong><\/p><p>Freitag, 20.03. von 7:30 Uhr bis 18 Uhr<\/p><p>Samstag, 21.03. von 9 Uhr bis 18 Uhr<\/p><p>Sonntag, 22.03. von 7 Uhr bis 23 Uhr<\/p><p>Montag, 23.03. von 7 Uhr bis 15 Uhr<\/p><p> <\/p><p><strong>An diesen Tagen<\/strong> gibt es auch die Möglichkeit, die <strong>elektronische Identitätskarte<\/strong> (CIE) zu beantragen.<\/p><p>Bitte Folgendes mitbringen:<\/p><p>- alte Identitätskarte<\/p><p>- ein aktuelles Passfoto<\/p><p>- Sanitätskarte<\/p><p><br><\/p><p>Da für die Ausstellung der neuen CIE einige technische Schritte nötig sind, hat es sich bewährt, dass Personen, die eine Unterstützung benötigen, von einer Person begleitet werden.<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/kastelruth.gem2go.page\/system\/web\/news.aspx?menuonr=219548760&detailonr=225788131-699">zum Artikel der Gemeinde<\/a>