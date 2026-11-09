<p>Die Gemeinde Kastelruth informiert, dass die Frist für die Einreichung der Gesuche um Zuweisung von gefördertem Wohnbaugrund in der Erweiterungszone „St. Oswald 2“ verlängert wurde.<\/p><p>Neue Einreichfrist: Montag, 21. Dezember 2026, 12:00 Uhr<\/p><p>Die Gesuche können innerhalb der genannten Frist im Protokollamt der Gemeinde Kastelruth abgegeben oder mittels PEC-Mail an <a href="mailto:kastelruth.castelrotto@legalmail.it">kastelruth.castelrotto@legalmail.it<\/a> übermittelt werden.<\/p><p>Interessierte Bürgerinnen und Bürger werden ersucht, ihre Gesuche fristgerecht einzureichen.<\/p><p>Die Gesuche sind auf folgendem Formular zu stellen: <a href="https:\/\/kastelruth.gem2go.page\/system\/web\/datei.aspx?detailonr=225823480-699&sprache=1" title="Gesuch um die Zuweisung einer Fläche für den geförderten Wohnbau" data-detailonr="225823480">Gesuch um die Zuweisung einer Fläche für den geförderten Wohnbau<\/a><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/kastelruth.gem2go.page\/system\/web\/news.aspx?menuonr=219548760&detailonr=225832923-699">zum Artikel der Gemeinde<\/a>